Причины возникновения метеочувствительности

Реакция на изменения погоды свойственна всем людям. Однако некоторые слишком чувствительно воспринимают даже малейшие изменения в погодных условиях. В чем причины? Почему так происходит?

Чрезмерная чувствительность к разнообразным погодным переменам включает в себя два состояния: метеозависимость и метеоневроз. Метеозависимостью страдает огромное число людей. Она проявляет себя состоянием недомогания, обострением острых или хронических заболеваний. Реакция формируется даже на минимальные погодные изменения. Метеоневрозу подвержено меньшее количество людей. Это состояние считается непосредственным невротическим расстройством. Оно формируется под воздействием физиологических и психических реакций человека на погодные условия, проявляется острым и очень тяжелым недомоганием, нестабильным эмоциональным фоном.

Почему возникает метеочувствительность

Причинами возникновения негативного состояния становятся, в большинстве своем, физиологические реакции организма. Самыми распространенными симптомами выступают нехватка воздуха, кислородное голодание, перепады давления, изменение сердечного ритма.

Любые перемены в погоде затрагивают человека. Так, например, сильный ветер может вызвать приступы боли в животе и несварение. А резкое похолодание спровоцировать аллергию на мороз, головокружение. Лица с повышенной чувствительностью острее реагируют на колебания погодных условий, на магнитные бури, вспышки на солнце.

Метеочувствительность обусловлена изменениями в работе систем организма. В частности, это распространяется на сердечно-сосудистую систему. Это вызвано сбоями в работе сонной артерии, которая воздействует на кровообращение. Потому люди с хроническими, острыми или врожденными патологиями сердца, сосудов попадают в группу риска.

Из-за погодных перепадов начинают иначе вести себя клетки тела. Происходит повышенный выброс в организм гомотоксинов и некоторых иных продуктов обмена. Такое состояние пагубно сказывается на самочувствии.

Когда меняется атмосферное давление, падает количество кислорода. У человека развивается одышка, скачет давление, сознание становится мутным, возникают головные боли. Все это – сигналы от мозга о том, что ему не хватает кислорода для полноценной и правильной работы.

Беспокойство, тревога, которые могут появляться у человека при накатывании неприятного состояния дурноты, пагубно воздействуют на самочувствие. Эти эмоциональные реакции изменяют правильную работу мозга, который начинает посылать неверные и ненужные нервные импульсы в разные отделы тела. Из-за подобного нередко развиваются проблемы с пищеварением.

Три ключевых причины метеозависимости и метеоневроза

К числу основных причин, почему происходит у человека повышенная реакция на погодные изменения, относят, во-первых, генетическую предрасположенность. Если в семье кто-либо из родителей либо родственников страдает метеозависимостью, то велика вероятность, что состояние передастся ребенку.

Вторая причина – наличие различных заболеваний. Болезни могут быть скрытые и явные, врожденные либо приобретенные. Они могут иметь острый статус или хроническое течение. Однако любые уже имеющиеся неполадки со здоровьем отрицательно проявляют себя в моменты погодных перепадов.

Третья причина – психологическая (психосоматическая). Она в большей степени свойственна конкретно для метеоневроза, однако в ряде случаев может лежать в основе метеозависимости.

Развивается состояние обычно из-за следующих факторов: