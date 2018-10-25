Правозащитную премию Европейского парламента получит украинский режиссер Олег Сенцов.

Присуждаемая Европарламентом премия имени Андрея Сахарова “За свободу мысли” 2018 года будет вручена украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом объявил в четверг, 25 октября, в Страсбурге председатель парламента ЕС Антонио Тальяни.

В шорт-лист кандидатов были также включены марокканский правозащитник Нассар Зефзафи и 11 неправительственных гуманитарных организаций, спасающих беженцев в Средиземном море.

Кого номинировали на премию Сахаров в 2018 году

В числе номинантов премии имени Сахарова 2018 года были также немецкая правозащитница турецкого происхождения Сейран Атеш, бывший судебно-медицинский фотограф сирийской военной полиции под псевдонимом Цезарь, американец Дуэйн Джонсон, выигравший иск против корпорации Monsanto и доказавший, что его диагноз – рак крови – был вызван использованием гербицида “Раундал”, африканская неправительственная организация Agriforum и канадка Мэри Вагнер, активно выступающая против абортов.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного РФ полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. 5 октября Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку в связи с угрозой “насильственного кормления”.

Премия “За свободу мысли”, названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.