Минское “Динамо” в овертайме уступило “Авангарду” в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:4. Минчане установили новый собственный антирекорд, впервые в истории потерпев десять поражений подряд.

АВАНГАРД — ДИНАМО Мн — 4:3 ОТ (0:1, 3:0, 0:2, 1:0)

БАЛАШИХА. “Арена-Балашиха”. Начало — в 19.30.

АВАНГАРД: Бобков (Мурыгин); Медведев (К) — Франсон, Широков (А) — Деарне — Петров; Мартынов — Чудинов, Пережогин — Зернов — Манукян; Емелин — Покка, Кошелев — Семенов — Михеев; Тальбо — Стась — Галимов; Фисенко, Заседа.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Казионов — Хауден (А) — Пулккинен; Лисовец — Хенкель, А.Костицын (А) — Ковыршин — Степанов; Осипов — Хохлов, Буйницкий — Китаров (К) — Артемов; Дроздов — Волков — Когалев; Знахаренко.

ШАЙБЫ: 0:1 — Когалев (Дроздов, Уиркош, 9.48). 1:1 — Широков (Зернов, 24.50). 2:1 — Покка (Петров, Семенов, 31.10). 3:1 — Стась (Галимов, 33.35). 3:2 — А.Костицын (Уиркош, Ковыршин, 44.42 — бол.). 3:3 — Когалев (Ковыршин, А.Костицын, 57.02). 4:3 — Михеев (Деарне, 64.01).