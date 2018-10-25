Президент Беларуси Александр Лукашенко требует четкого соблюдения коллегиальности в принятии решений правительством. Об этом глава государства заявил сегодня во время доклада первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, передает БЕЛТА.

“Когда мы обновляли состав правительства, мы договаривались, что в ближайшее время вы разберетесь с функциональными обязанностями аппарата правительства и структурой, – отметил президент. – Я просил вас заняться этим вопросом – вы руководили аппаратом правительства. Кому, как не вам, сейчас, учитывая возможные недоработки, недостатки в организации работы правительства в прошлом, исправить ситуацию. Хотелось бы услышать от вас видение некоторых вопросов”.

Президент напомнил, что правительство является коллегиальным органом, решения там принимаются коллективно, и это должно свято соблюдаться. “Этому я уделяю большое внимание – стилю работы правительства”, – подчеркнул он.

Александр Лукашенко отметил, что ему поступают некоторые сигналы, что правительство видит свою работу так: оно будет заниматься стратегией, а не повседневными делами. “Правительство будет заниматься не только выработкой стратегии. Это, кстати, не ваша прерогатива, стратегия у нас выработана, она определяется Президентом, вносится на голосование на президентских выборах и утверждается Всебелорусским народным собранием, – отметил глава государства. – Возможны где-то корректировки, правительству никто не запрещает вносить изменения по корректировке. Но решение принимает президент”.

Правительство в Беларуси всегда занималось реальным сектором экономики, обратил внимание глава государства. “Поэтому придется делать все – и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься. Правительство, которое будет сидеть в кабинетах и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит на самом деле, в Беларуси не нужно”, – заявил он.

В ходе доклада обсуждался вопрос по развитию IT-сферы и цифровизации экономики и страны в целом. “Разные были предложения, они исходили в основном напрямую от айтишников – создать чуть ли не отдельное правительство по цифровизации страны, потом создать министерство цифровой экономики, – отметил gрезидент. – Мы уже много работаем над развитием IT-сферы, в том числе со времени создания Парка высоких технологий опыт нарабатывали”.

При этом Александр Лукашенко заявил: “Мы не должны ошибиться и должны создать самые выгодные условия для развития IT-сферы”.

После встречи с президентом А.Турчин сообщил, что в I квартале 2019 года под руководством президента состоится масштабное совещание по развитию цифровой экономики.