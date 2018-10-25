Лукашенко 26 октября встретится с Порошенко и примет участие в белорусско-украинском форуме регионов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября примет участие в пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гомеле. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Ожидается, что мероприятие также посетит президент Украины Петр Порошенко. До участия и выступлений на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате “один на один”. Главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов.

По итогам форума ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.