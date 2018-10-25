24 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал пребывание граждан Украины в Республике Беларусь «потенциально опасным».

Соответствующее заявление было сделано главой украинской дипломатии в интервью изданию Rzeczpospolita.

«Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры», – заявил министр.

Вместе с тем руководитель украинского внешнеполитического ведомства отметил, что в украинско-белорусских отношениях, как в сфере политики, так и в сфере экономики, «нет серьезных проблем».

Помимо этого, П. Климкин заявил, что Российская Федерация предпринимает попытки дестабилизации региона Центрально-Восточной Европы, а также пытается «довести ЕС до раскола».