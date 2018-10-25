На меня как на бывшего комсомольско-молодежного функционера встреча президента с гродненскими студентами произвела несомненное впечатление. Пахнуло чем-то хорошо знакомым с еще домалофеевских времен: отличников учебы собрали для того, чтобы они отсидели еще несколько часов своей молодой жизни, слушая размышления главы государства, строившиеся в точности по теме памятного стихотворения:

Когда и я был маленький,

С кудрявой головой,

И я катался в валенках

По горке ледяной.

В общем-то, старая, уже весьма поднадоевшая песня. И обращать бы внимания не следовало, если бы не появившиеся в выступлении первого лица слегка жалобные нотки: братцы, не уезжайте, на кого вы нас оставляете…

Полный текст колонки Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 26 октября