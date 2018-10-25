Европарламент обнародовал проект резолюции, предполагающий ужесточение антироссийских санкций при эскалации ситуации в Азовском море. Как именно планируется усиливать санкционный режим, не уточняется ни в заявлении парламентариев, ни в самом документе.

Проект резолюции включает пункт об учреждении новой должности — спецпосланника ЕС по Крыму и Донбассу. Под его юрисдикцию попадут и события, связанные с Азовским морем.

Евродепутаты выразили опасение по поводу того, что Россия начнет «незаконно добывать газ и нефть с украинской территории», превратив Азовское море во «внутреннее озеро».