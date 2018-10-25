Два никогда неиздававшихся рассказа Хемингуэя будут опубликованы в 2019 году.

Эту новость сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс». Директор литературного наследия писателя Майкл Катакис решил издать 2 рассказа согласно завещанию великого писателя. Во время ВОВ Хемингуэй работал корреспондентом, в 50-х он написал 5 рассказов о тех временах. Он попросил своего друга и издателя, напечатать эти рассказы только после его смерти. Итак, в 2019 году будут изданы рассказы «Монумент» и «Страна индейцев и белая армия».