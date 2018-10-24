Молодой человек пришёл к приятелю поговорить. Разговор не удался, и гость начал стрелять из пистолета во все стороны.

В Стародорожском районе 5 октября 23-летний парень пришёл к дому приятеля, чтобы обсудить общего знакомого. Хозяин отказался, тогда гость достал пневматический пистолет. В итоге молодой человек выстрелил около 20 раз по окнам, в сторону хозяина, его собаки, сообщает в своём Telegram-канале Следственный комитет.

Потерпевший с животным успел спрятаться в доме. А подозреваемый сбежал. Но вскоре его задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.