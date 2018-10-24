В Риме пара из Беларуси попыталась открыть сберегательный счет на почте, положив на него поддельные евро. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

Как уточняет издание, 41-летняя няня и 29-летний безработный пришли в почтовое отделение на улице Ауфидия Намусы, чтобы открыть счет и положить на него наличные.

Они передали в окошко кассы 82 банкноты достоинством в 50 евро. Кассир сразу заметил, что купюры были странными.

Подозрения сотрудника почты подтвердились после проверки денег в валидаторе. Пытаясь не вызвать подозрений, он сообщил начальнику почтового отделения, а тот набрал полицию.

Через несколько минут карабинеры приехали на место и задержали пару. Банкноты были изъяты.

Впоследствии полиция произвела обыск в доме, где жили мужчина и женщина, и нашла там еще 18 фальшивых купюр достоинством в 50 евро.

Задержанных в ожидании разбирательств в суде поместили под домашний арест.