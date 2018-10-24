Россиянин вез в Украину мертвую жену под видом живой

В Харьковской области пограничники обнаружили в машине труп женщины. Как оказалось, россиянин пытался провести тело собственной жены через российско-украинскую границу под видом живой. Об этом сообщил официальный представитель ГПК Украины Олег Слободян.

23 октября около 17.30 в пункте пропуска «Гоптовка» российско-украинской границы границу пытался пересечь мужчина на автомобиле Ford. Помимо водителя – гражданина России, а также его сына – гражданина Украины, в машине пограничники обнаружили и труп женщины, которая была пристегнута ремнем безопасности на заднем сиденье в сидячем положении.

Мужчина предоставил пограничникам свидетельство о смерти женщины, выданное российскими службами и датированное 22 октября.

Со слов мужчины, он пытался провести тело своей жены через российско-украинскую границу под видом живой, чтобы затем похоронить ее в Запорожской области.

По факту случившегося проводится проверка и следственные действия. Пограничники также уведомили Национальную полицию о возможно преступлении, совершенном по ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.