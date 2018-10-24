Россия и Беларусь уделяют большое внимание развитию региональной группировки войск и совместной боевой подготовке, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду на совместной коллегии военных ведомств РФ и Беларуси.

“Совместно с белорусской стороной продолжаем совершенствовать взаимодействие, готовить вооружённые силы к совместному применению в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства. В рамках данной работы большое внимание уделяем формированию нормативной правовой базы, развитию региональной группировки войск и совместной боевой подготовке”, – сказал С.Шойгу.

Он выразил уверенность, что заседание будет способствовать углублению военного сотрудничества между двумя странами. “Коллегия является ключевым инструментом координации усилий министерств обороны России и Беларуси по поддержанию стабильности и безопасности в регионе в условиях складывающейся военно-политической обстановки”, – сказал министр.