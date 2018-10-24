Под фанатами ЦСКА сломался эскалатор

15 россиян были госпитализированы после инцидента на станции “Република” в римском метро. Пятеро уже выписаны из больницы. ЧП произошло во вторник вечером: эскалатор неожиданно ускорил движение, люди начали падать, образовалась давка.

Большинство пострадавших – болельщики ЦСКА, которые приехали в итальянскую столицу на матч Лиги чемпионов против “Ромы”. Некоторые свидетели утверждают, что эскалатор мог сломаться из-за того, что фанаты начали на нем прыгать. Выяснением точных причин инцидента занимается прокуратура Рима.

По словам представителя посольства, состояние большинства россиян удовлетворительное. Одному из болельщиков грозила ампутация ноги, но позже выяснилось, что в подобной операции необходимости нет.

“До сих пор неизвестно, что стало причиной поломки эскалатора. Те, кто оказался на месте происшествия, говорят, что на эскалаторе было слишком много людей. Кроме того, очевидцы рассказывают, что болельщики ЦСКА начали прыгать на ступеньках и петь, но эта информация пока не нашла подтверждения”, – передает из Рима корреспондент Клаудио Лаванга.