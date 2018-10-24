Президент Турции был с официальным визитом в Беларуси два года назад. Сейчас может состояться ответный визит в Турцию белорусского лидера.

В Турции были бы рады визиту на высшем уровне с белорусской стороны, сказала на пресс-конференции в Минске турецкий посол Кезбан Нилвана Дарама.

“Есть приглашение на предстоящие месяцы со стороны президента Турецкой Республики в адрес президента республики Беларусь”, – сказала посол.

По словам главы дипломатической миссии, турецкая сторона будет рада видеть у себя в гостях Александра Лукашенко.

“Этот визит на высшем уровне украсит собой отношения между двумя странами”, — уверена Кезбан Нилвана Дарама.

Правда, после этого добавила, что точные даты визита белорусского президента в Турцию находятся в зависимости от графика, которому будут следовать лидеры двух стран.

“Существует также вероятность, что в текущем году из Турции в Беларусь будет организован визит на высоком уровне”, – отметила дипломат.

При этом Кезбан Нилвана Дарама уточнила, что есть также приглашение на уровне парламента с открытой датой, которую осталось согласовать.