О безопасности сегодня говорили на разных площадках. Потоки нелегальной миграции, проходящие через Беларусь, растут.

Только в этом году число задержанных на границе нелегалов увеличилось на 30%. Как решить проблему, все заинтересованные ведомства обсуждали сегодня в столице. Справиться с задачей поможет спецпроект. На его реализацию Евросоюз, который столкнулся с миграционным кризисом и знает, что это такое, выделил семь миллионов евро. Большая часть – пойдёт на строительство двух центров размещения мигрантов. По предварительным данным, их расположат в Лиде и Новополоцке.

Одна из главных целей проекта – разработать стратегию, которая и поможет управлять нелегальными миграционными потоками. И здесь не обойтись без международного опыта. Инициатива приблизит Беларусь к подписанию соглашения об упрощении визового режима с Евросоюзом, а также о реадмиссии (иными словами, это согласие принимать своих граждан, попавших в другое государство нелегально). Подписи под документом могут поставить ещё до конца года.