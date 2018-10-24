Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева до сих пор не сообщила IBU о том, что завершила спортивную карьеру.

Сообщается, что 32-летняя спортсменка остается в пуле тестирования IBU. В него входит и российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, однако в список спортсменов, которые в предстоящем сезоне будут проверяться на допинг, она попала по ошибке, сообщает news.sportbox.ru со ссылкой на ТАСС.

— Действительно, Подчуфарова указана по ошибке и будет исключена, поскольку она или ее национальная федерация отправили официальное письмо об окончании картеры, что является единственным основанием для нас, позволяющим исключить спортсмена из пула тестирования.Такого письма от Домрачевой мы не получали, — сообщили в IBU.

Напомним, что Домрачева объявила о завершении карьеры в июне.