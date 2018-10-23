“Убила и выбросила с балкона”: мать с помощью ножа расправилась с полуторагодовалой дочерью.

Следователи задержали 37-летнюю женщину по подозрению в убийстве полуторагодовалой девочки.

Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Сахалинской области.

Сообщается, что кровавая расправа произошла 19 октября.

В мусорном контейнере, который располагается на одной из улиц пригорода Невельска Сахалинской области, было найдено тело полуторагодовалой девочки с признаками насильственной смерти.

В ходе проведенного расследования было установлено, что 14 октября подозреваемая вместе со своей дочерью приехала из села Троицкое в село Шебунино Сахалинской области.

18 октября молодая мать отправилась в гости к знакомым, где они развлекались и распивали спиртные напитки. Девочка много капризничала. Хозяева нервничали и часто просили женщину успокоить дочь.

Женщина сказала, что она знает способ, как заставить малышку замолчать. Она взяла нож и зарезала беспомощного ребенка. После этого горе-мать взяла пакет, поместила в него тело ребенка и выбросила пакет с балкона второго этажа.

Ночевать преступница отправилась к своей знакомой.

По факту шокирующего убийства ни в чем не повинного ребенка полиция начала расследование.