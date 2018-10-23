Президент РФ Владимир Путин в ходе своей предстоящей поездки в Париж 11 ноября встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Глава государства подтвердил дату и место переговоров на встрече с помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Она пройдет в рамках мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

“Это будет нормальная двусторонняя встреча”, — отметил Ушаков.

По его словам, на переговорах будут присутствовать члены делегаций двух стран.

«Там, конечно, не будет большого состава с обеих сторон, но ключевые представители и той стороны, и нашей», — сказал он.

В последний раз Путин и Трамп встречались в Хельсинки 16 июля.