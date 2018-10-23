С 1 июля 2019 года в Беларуси планируется запустить сервис мгновенных платежей. Об этом рассказал зампредседателя Правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на Международном форуме по банковским информационным технологиям «БанкИТ’2018».

Со слов Дмитрия Калечица, данный проект даст возможность усовершенствовать платежные сервисы для предприятий и физических лиц, чтобы платежи осуществлялись в режиме реального времени.

В настоящее время уже выбран оператор и определена концепция мгновенных платежей, ведется работа над техническими аспектами внедрения сервиса.