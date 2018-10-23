Возбуждено уголовное дело в отношении председателя Жодинского горисполкома, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

“Следственным комитетом по материалам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления коррупционной направленности в отношении председателя Жодинского городского исполнительного комитета”, – проинформировали в СК.

Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. Расследование дела поручено главному управлению по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета.

“Сейчас решается вопрос о применении к должностному лицу меры пресечения. Следователи и сотрудники ГУБОПиК устанавливают обстоятельства совершенного преступления”, – рассказали в СК.