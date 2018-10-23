На юге КНР открыли самый длинный в мире морской мост. Его длина 55 километров. Огромное сооружение связало Гонконг, Макао и город Чжухай.

Идея соединить два крупных китайских города возникла еще в конце 80-х годов прошлого столетия. Возведение объекта началось 9 лет назад.

Его должны были сдать еще в 2016 году, однако завершению строительства мешали коррупция, несчастные случаи, неблагоприятные погодные условия.

Инженеры проекта создали сложную структуру, которая состоит из нескольких частей надводного моста (23 километра), подводного тоннеля (почти 7 километров), нескольких искусственных островов, а также специальных пограничных контрольно-пропускных пунктов.

Мост должен выдержать сильнейший тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясение магнитудой 8. Время автомобильного путешествия из Гонконга в Чжухай сократится с трех часов до 30 минут.