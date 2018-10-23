Минфин извещает о начале налоговой реформы в Беларуси.

Реформирование системы налогообложение будет двухэтапным, сказал замминистра финансов Беларуси Дмитрий Кийко на международном форуме «Евразийская неделя» в Ереване. Требование полноценного реформирования системы заложено в необходимости придавать финансовой сфере страны устойчивость и динамику, в соответствии с требованиями времени, отметил спикер. Административная реформа 2019 года, ожидаемая в Беларуси, коснется порядков налогообложения, прав и обязанностей плательщиков, режимов контроля.