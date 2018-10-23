В Беларуси с 1 ноября трудовые пенсии в среднем увеличатся на 5,3%. Соответствующий Указ № 419 “О повышении пенсий” президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 23 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике.

Перерасчет осуществляется путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

В Министерстве труда и социальной защиты агентству БЕЛТА сообщили, что после перерасчёта средний размер трудовых пенсий составит Br388,1, средний размер пенсии по возрасту – Br393,96.

Это уже третий перерасчет пенсий в этом году. Предыдущие два производились в мае и августе. Тогда их размер вырос в среднем на 5,3% и на 10% соответственно. В результате всех трех произведенных в этом году перерасчетов трудовые пенсии вырастут на 22%.

При этом в министерстве подчеркнули, что размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров стажа и величины заработка до обращения за пенсией, а также начисленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.