То, что произошло в Керчи, в голове не укладывается. Кого ни встретишь – только об этом и разговор. А тут еще мои домашние навязчиво мучают друг друга одним вопросом: кто стоит за этим массовым убийством? От одной мысли, что юноша (а ведь, если вслушаться, даже от самого этого слова исходят свет и нежность, не правда ли?) способен вдруг превратиться в необузданного зверя, становится плохо. Сестра с утренней пробежки звонит: «Лена, я все-таки думаю…» Муж, глядя строго в компьютер: «Лично у меня сомнений нет…» Даже на домашнем празднике у товарищей скатились в глубокий минор, чуть ли не осуждая друг друга за все, что происходит в современном безумном мире.

Версии объявляются самые шаблонные: от ЦРУ, «мировой закулисы» до запрещенной организации ИГИЛ. А что вы хотите? У нас давно сформирована психология людей, живущих в осажденной крепости, и враги наши известно кто…

Полный текст колонки Елены Молочко читайте в газете “Народная Воля” за 23 октября