Как ни печально, но бывают случаи, когда людской подлости нет предела. Почти сорок лет прослужив в органах прокуратуры и десять лет являясь заседателем Гомельского областного суда, я не однажды встречался с такими типами, которым никогда не подам руки.

До сегодняшнего дня не могу забыть морозную февральскую ночь 1997 года, когда в Ельском районе при задержании особо опасного преступника на моих глазах был расстрелян отец троих детей майор милиции В.А.Акинчиц. И если бы не мой приказ открыть огонь на поражение убийцы, он убил бы не только других работников милиции, но и меня – прокурора района. С подлецами нельзя малодушничать. Они должны быть сурово наказаны. Так я делал всегда, при этом не нарушал прав и свобод

граждан. Так учил и своих подчиненных, коллег.

В книге «95 лет прокуратуре Гомельской области» наряду с десятью моими очерками напечатано стихотворение «Память – нам награда». Там есть такие слова: «Опасности смотрели мы в лицо, что трудно было – не показывали вида. Убийц изобличали, хапуг и подлецов. Решала дальше их судьбу Фемида».

Но никогда не думал, что те, кто должен нести ответ перед законом, возбудят при поддержке недобросовестных должностных лиц против меня дело в суде о защите чести, достоинства и деловой репутации лжепредседателя несуществующего правления гаражно-строительного потребительского кооператива №12 (ГСПК12) Советского района г.Гомеля П.Д.Гришенкова и его сателлита-бухгалтера С.В.Мигай…

Полный текст статьи Олега Литошко под рубрикой “Открытым текстом” читайте в газете “Народная Воля” за 23 октября

***

Олег Антонович ЛИТОШКО, почетный работник прокуратуры Республики Беларусь, старший советник юстиции (полковник) в отставке, в течение 10 лет председатель совета ветеранской организации прокуратуры Гомельской области, председатель наблюдательной комиссии Гомельского облисполкома.