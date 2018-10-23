Группа археологов из Великобритании обнаружила на дне Черного моря судно, возраст которого составляет 2600 лет. Датировано оно 400 годом до н.э. Об этом пишет Корреспондент.net со ссылкой на NDTV.

Корабль сохранился в идеальном состоянии. Специалисты заявляют, что это греческое торговое судно.

В длину корабль достигает 23 метра, и обнаружен он был на глубине более двух километров. Поднимать его со дна моря ученые не планируют.

Привлекает внимание тот факт, что мачта и штурвал, как и остальные части корабля, превосходно сохранились. Способствовал этому недостаток кислорода на глубине, за счет чего органические материалы могут сохраняться тысячи лет.

По словам ученых, ранее подобные корабли можно было увидеть исключительно на древних вазах. На одну из обнаруженных емкостей, датированных приблизительно тем же периодом, помещено изображение с судном, похожим на Одиссеево.