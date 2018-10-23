Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает приверженность договоренностям о развитии сотрудничества с Узбекистаном, сообщила пресс-служба главы государства.

“Все наши договоренности с президентом Узбекистана святы. Мы обязательно выполним взятые на себя обязательства. Передайте моему доброму другу, что мы будем выполнять наши договоренности”, – сказал А.Лукашенко на встрече с секретарем Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым во вторник в Минске.

Глава государства отметил динамичное развитие отношений между Беларусью и Узбекистаном. “Я постоянно об этом говорю и подчеркиваю это. Мы буквально за пару лет прошли такой путь, который не смогли пройти до этого за два десятилетия”, – сказал белорусский лидер. При этом он подчеркнул особую заслугу в этом лично президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

А.Лукашенко также оценил достижения главы узбекского государства во внешней политике. “Он быстро нормализовал отношения с соседями, прекрасно ведет себя на международной арене, у него отличные отношения и с Западом, и с Востоком. Поэтому фон хороший для наших отношений, и хорошо, что у нас такие же отношения”, – отметил президент.

Кроме того, А.Лукашенко напомнил, что во время его недавнего визита в Узбекистан стороны договорились выработать конкретную дорожную карту дальнейшего развития сотрудничества. Один из ее разделов посвящен военно-техническому сотрудничеству, на что и направлен визит в Беларусь Виктора Махмудова.

А.Лукашенко в этой связи пообещал поделиться белорусским опытом и наработками в данной сфере, которые будут интересовать оборонный комплекс Узбекистана: начиная от подготовки кадров и заканчивая вооружением, сообщили в пресс-службе президента.