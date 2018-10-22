Правительство Беларуси намерено ввести единые розничные цены на массовую алкогольную продукцию.

“Мы внесли предложение усилить меры государственного регулирования через массовые виды ликеро-водочных изделий – установление минимальной входной цены, единой торговой наценки и единой цены в рознице. Такие подходы будут отработаны”, – заявил вице-премьер Беларуси Михаил Русый после совещания у президента по вопросам развития алкогольной отрасли, передает БЕЛТА.

“Тем, кто будет производить продукцию премиум-класса, эксклюзивную, сувенирную, никаких ограничений нет и не будет. Они будут работать по договорным ценам”, – уточнил Русый.

Он также сообщил, что в Беларуси появится единый регулятор рынка алкогольной продукции в лице концерна “Белгоспищепром”.

“Мы предлагаем, чтобы был единый регулятор. На сегодняшний день это одно из узких мест: у нас пять органов плюс облисполкомы занимаются регулированием. Один – лицензию, один – квоты, один – качество определяет. И мы вносим предложение, чтобы эту функцию выполнял концерн “Белгоспищепром” для всей отрасли. Это будет правильно”, – заявил вице-премьер.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко, открывая совещание, заявил о планах по усилению госрегулирования в производстве и обороте алкогольной продукции.

По словам главы государства, необходимость усиления госрегулирования оборота алкогольной продукции связана с появлением признаков недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, наличием сложностей во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями.

“Настораживает, что правительство, местная власть, силовые структуры, да и сами производители, смотрят на решение проблем по-разному и не смогли выработать согласованную позицию”, – сказал президент.