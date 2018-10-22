Фота з сайта Ugranow.ru

Третьеклассник умер на уроке физкультуры в школе в агрогородке Лудчицы Быховского района 19 октября, сообщила TUT.BY читательница Марина. Печальный факт подтвердили в райисполкоме. Ребенок скончался во время бега, рассказала родственница мальчика. У него было больное сердце.

Егор жил с мамой и бабушкой в соседней деревне Тайманово. У него есть старшая сестра, которая учится в Могилеве.

— Егор был активным мальчиком, ездил на велосипеде, но у него было больное сердце, — рассказала родственница семьи Мария. — Каждый год они с мамой лежали в больнице в Могилеве, где он проходил обязательное обследование. Ему какой-то аппарат специальный навешивали (возможно, речь идет о холтере — приборе для суточного мониторирования ЭКГ. — Прим. TUT.BY). Он был крепеньким, умненьким ребенком. И знаете, даже если ему было плохо на уроке, он мог не сказать об этом, чтобы не было стыдно перед сверстниками.

Мария говорит, что, по словам матери мальчика, Егор с одноклассниками был на уроке физкультуры. Дети должны были пробежать какую-то определенную дистанцию, однако Егор вдруг упал.

— Ему пытались помочь — учителя, медсестра. Вызвали скорую, но она ехала 40 минут — слишком долго, — говорит Мария. — Освобождения от физкультуры у него, насколько я знаю, не было.

По словам Марии, в справке, выданной родителям мальчика, указано, что причина смерти устанавливается. Заключения экспертов должны быть готовы через месяц.

Директор Лудчицкой школы-сада Игорь Бровко от комментария отказался:

— Без комментариев давайте обойдемся, — сказал Бровко и положил трубку.

В Министерстве образования сказали, что официальной информации о случае гибели ребенка на занятиях в школе у них пока нет.

Получить оперативный комментарий СК по факту смерти ребенка TUT.BY не удалось.

Похороны школьника прошли вчера, 21 октября.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

НАПІСАЦЬ АДКАЗ

Калі ласка, дабаўце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя

6 + три =