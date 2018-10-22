Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Документ опубликован на сайте Кремля в понедельник, 22 октября.

Данное решение принято в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ. В соответствии с текстом указа, правительству необходимо определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, а также определить сами меры.

Отмечается, что ограничения будут отменены, если Украина прекратит действие своих санкций в отношении россиян. Указ вступает в силу с момента подписания.

В конце августа Киев подготовил новый пакет антироссийских санкций. Поводом для расширения ограничительных меры послужил Крымский мост. В список попали 19 юридических лиц, причастных к строительству моста через Керченский пролив. Украинское правительство регулярно продлевает действие ограничительных мер в отношении РФ, настаивая на причастности Москвы к военным действиям в Донбассе. Российская сторона последовательно отвергает все обвинения.

12 июля Владимир Путин продлил до конца следующего года действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, принявших санкции против России после присоединения Крыма в 2014 году.