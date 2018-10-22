22 октября в мемориальном комплексе «Яма» в Минске состоялся траурный митинг, посвященный 75-й годовщине уничтожения Минского гетто.

Мероприятие прошло с участием представительной делегации из Израиля, в составе которой были парламентарии и представители правительства, а также дипломатов, гостей из США и стран Европы, представителей еврейских международных организаций, общественных объединений, бывших узников.

Министр алии и интеграции Израиля Софа Ландвер в своем выступлении на митинге выразила благодарность от имени израильского правительства народу Беларуси за сохранение памяти о жертвах холокоста, а также главе государства за участие в создании мемориального комплекса «Тростенец».

«Я хорошо знаю историю белорусского народа, одного из самых спокойных, терпеливых и доброжелательных в мире. Именно по нему война нанесла удар убийственной силы, выкосив в том числе почти 1 млн евреев. О трагедии Хатыни и Тростенца помнит весь мир», – заявил министр.

Напомним, Минское гетто было одним из крупнейших в Европе во время Второй мировой войны – здесь погибли свыше 100 тысяч человек.