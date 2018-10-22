Вопросы развития ликеро-водочной отрасли в Беларуси вынесены на совещание у главы государства Александра Лукашенко, передает БЕЛТА.

“Алкогольная продукция – товар особый, подакцизный, и во всем мире он регулируется жестко государством. Беларусь не исключение. Наверное, у нас самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. И я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, эту монополию усилить, исходя из опыта работы последних лет”, – заявил президент.

Александр Лукашенко отметил, что на совещании необходимо обсудить и проблемы в связи с потреблением алкоголя населением. “Не секрет, что данный продукт является серьезным подспорьем для нашего бюджета. Так везде, в любом государстве, мы это не скрываем. Но не это главное. Главное – последствия этого пития, поэтому хотелось бы, чтобы присутствующие здесь ответственные за развитие алкогольной отрасли затронули и вопрос последствий”, – сказал глава государства.

Президент напомнил, что тематика развития ликеро-водочной отрасли уже обсуждалась на высоком уровне три года назад. Тогда были подробно рассмотрены проблемы этой сферы и приняты необходимые решения. “Сегодня вопрос в том, насколько эти решения соответствовали духу времени, исходя уже из практики. Также были определены направления эффективного развития отрасли – сегодня надо ответить на вопрос, чего не хватает в этом плане”, – сказал белорусский лидер.

В качестве одного из вопросов он обозначил защиту внутреннего рынка: “Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Это, прежде всего, угроза жизни и здоровью людей”.

“Не скажу, что у нас уж очень большая проблема с этим делом, особенно с импортом недоброкачественной продукции из-за рубежа (импорт у нас составляет всего 3-3,5%, и то тех продуктов, которые мы не производим)”, – отметил Александр Лукашенко.

Президент констатировал появление признаков недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, наличие сложностей во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями, медленный рост экспорта. “Настораживает, что правительство, местная власть, силовые структуры, да и сами производители, смотрят на решение проблем по-разному и не смогли выработать согласованную позицию”, – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что по итогам совещания необходимо прийти к взвешенным, системным и окончательным решениям. “Однако сделать это надо профессионально и объективно, поскольку любое изменение или нововведение затрагивает как потребителей, так и работников отрасли. А все они наши люди, и мы в первую очередь должны учитывать их интересы”, – добавил президент.