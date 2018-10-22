Группа исследователей, отоджествляющих мифическую Атлантиду с Минойской цивилизацией, пришла к выводу, что остров погиб не из-за землетрясения.

Раньше ученые считали, что Минойская цивилизация на Крите была полностью разрушена в апогее своего развития. Критские города были уничтожены, а при раскопках в Кносском дворце были найдены в подземном этаже следы бегства: опрокинутые светильники и сосуды, разбитые флаконы с благовониями, рассказывает ecosever.ru.

Главной версией этой катастрофы считалось землетрясение, которое породило сильное извержение вулкана на нынешнем острове Санторини примерно в 15 веке до нашей эры.

Извержение было настолько катастрофичным, что остров был как бы взорван изнутри, и добрая половина его тут же исчезла в эгейских волнах. А цунами от этого подводного землетрясения, когда дошло до Крита, были высотой 35 метров. От этого же природного катаклизма, по мнению многих ученых, произошел миф об Атлантиде – таинственном затонувшем острове.

Однако сейчас не только существование затонувшей Атлантиды ставится под сомнение, но и то, что Минойская цивилизация исчезла из-за вулкана на Санторини. Эта теория была полностью опровергнута после новых раскопок на острове Мохлос, которые расположен севернее Крита.

В развалинах одного поздне-минойского поселения был обнаружен слой вулканического пепла, однако над ним были заново отстроены дома в минойском стиле. А то что этот пепел сохранился, говорит о том, что жители Мохлоса и Крита активно начали застраивать заново острова сразу после извержения. Ведь если бы прошли десятки лет, то никакого слоя пепла в раскопках бы не нашли – за много лет он был бы унесен ветром и размыт дождями.

То есть, Минойская цивилизация смогла пережить эту катастрофу, а истинная причина ее гибели в данный момент точно не установлена.