В Минске 22 октября тепло начнет поступать в административные здания, сообщили БЕЛТА в РУП “Минскэнерго”.

“Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, Мингорисполком принял решение от 19 октября 2018 №4434 о включении отопления с 22 октября в общественных, административных зданиях, зданиях промышленных предприятий и прочих объектов”, – отметили на предприятии.

Отопительный сезон стартовал в столице 28 сентября. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, госархивы и библиотеки. С 1 октября началось включение отопления в жилфонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах.