В субботу (в ночь на воскресенье по московскому времени) президент США Дональд Трамп объявил о намерении вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году, передает NEWSru.com со ссылкой на “Интерфакс”.

“Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения”, – сказал он, отвечая на вопросы журналистов после выступления перед сторонниками в штате Невада. Трансляцию беседы Трампа с прессой вел телеканал Fox News.

В то же время, как отмечается в сообщении, Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

Американский президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения. “Россия не соблюдала соглашения, так что мы из него выйдем”, – сказал он.

“Они нарушают соглашение уже много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или же не вышел из договора”, – добавил президент США.

“Нам придется разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: “Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения”, – сказал Трамп. – Но, если Россия делает это, и Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо”.

Трамп подчеркнул, что “мы не допустим того, чтобы они нарушали соглашение о ядерном оружии и разрабатывали свое вооружение, в то время, как у нас возможности вести такие разработки нет”.

Ранее американские СМИ сообщали, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в ходе переговоров в Москве на следующей неделе как раз намерен проинформировать о планах США выйти из ДРСМД.

Российская сторона, в свою очередь, считает, что США нарушают ДРСМД.

Россия рассчитывает, что прибывающий в Москву в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объяснит планы Вашингтона в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в воскресенье ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

“Мы осуждаем продолжающиеся попытки методом шантажа добиться от России уступок, тем более в вопросе, который имеет значение для международной безопасности и безопасности в сфере ядерных вооружений, для поддержания стратегической стабильности”, – сказал он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона выйти из ДРСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.