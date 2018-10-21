Стоматологи назвали фрукт, защищающий зубы от кариеса

Недавно стоматологи рассказали про фрукт, который может спасти зубы.
Причём не просто спасти, а ещё сохранить и уберечь от кариеса, тем самым продлив срок службы зубных пломб.
Медики говорят, что этой необычной и восхищающей способностью может удивить обычный виноград.
Данное заявление сделали медики из США, точнее из Университета штата Иллинойс в Чикаго.
Этот вопрос стоит немного уточнить, потому что речь идёт об олигомерном проантоцианидине. Это вещество, которое содержится в косточках винограда практически в неограниченном количестве.
Считается, что благодаря косточкам происходит укрепление твердых тканей зубов и повышается прочность пломб.