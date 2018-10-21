Рейдовую отработку провели правоохранители на территории торгового дома “Ждановичи”, об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома в воскресенье.

Как уточнили в пресс-службе, рейд в “Ждановичах” был проведен сотрудниками милиции и ОМОН, чтобы выявить нарушителей общественного порядка, которые занимаются бродяжничеством и попрошайничеством.

“По результатам проделанной работы сотрудниками милиции было выявлено и задержано 90 человек, в отношении которых составлено 42 административных протокола”, – сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Среди них 31 человек задержаны за распитие алкоголя и употребление наркотических средств, девять – за неповиновение законному распоряжению, еще двое – за мелкое хулиганство.

В пресс-службе также отметили, что за разные административные правонарушения отдел ГАИ также задержал 71 участника дорожного движения.

Кроме того, сотрудники ОГиМ проверили 28 иностранцев на предмет того, легально ли они пребывают на территории Беларуси. В результате пятеро иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение законодательства.

“В Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома направлены 10 человек”, – отметили в пресс-службе.