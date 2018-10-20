Жительница Лунинца обнаружила в батоне неизвестное насекомое

О случае, который произошел в Лунинце, пишет Медиа-Полесье.

Женщина рассказала, что недавно купила в батон «Тимковский». «Свежий, мягкий, аппетитный, — поделилась женщина. — Но когда отрезали кусок, заметили в батоне что-то темное. Присмотрелись, оказалось, что это жучки.

К тому же, батон имел запах плесени. Семья есть этот батон не стала.

Буквально через день в другом магазине был куплен такой же батон. Снова — с жучками и запахом плесени.

«Неприятно, что детки маленькие могут это съесть, как мой ребёнок едва не съел. Хотя и взрослым, наверняка, неприятно видеть такой продукт на столе», — говорит женщина.

На Лунинецком хлебозаводе извинились перед покупателями. По данному факту на предприятии провели разбирательство и приняли соответствующие меры.