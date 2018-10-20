В Пинске милицейский автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. Как рассказал TUT.BY потерпевший Андрей, наезд произошел в ночь с 19 на 20 октября на улице Рокоссовского.

— Вышел на пешеходный переход, сделал 2−3 шага и почувствовал удар, — вспоминает Андрей.

Водитель оказал пострадавшему первую помощь. Затем его доставили в больницу.

— Взяли кровь на исследование и дважды дунул в трубку. Оба раза — по нулям, — сообщил Андрей.

Мужчина отделался легкими травмами: на голову наложили четыре шва. Сейчас он дома.