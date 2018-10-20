В Лондоне в субботу прошла беспрецедентная по массовости за последние полтора десятилетия демонстрация протеста против выхода Великобритании из Евросоюза.

Организаторы говорят о более чем шестистах тысячах участников демонстрации. Скотленд-Ярд признал, что не в состоянии подсчитать число протестующих. Манифестанты требовали проведения второго референдума о Брекзите, сообщает Радио Свобода.

Они заявляли, что ситуация изменилась, и те, кто голосовал прежде за выход из ЕС, ныне не согласны с последствиями, которые наступят при нынешнем руководстве Великобритании. Ранее премьер-министр Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума.

В референдуме о Брекзите в июне 2016 года британцы с минимальным перевесом – 51,89% против 48,11% – проголосовали за выход страны из ЕС. В соответствии со статьей 50 устава Евросоюза, дающей два года на подготовку к выходу, Британия должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года.