В Керчи прошли похороны погибших во время стрельбы в колледже
Фото: с сайта sb.by

Вчера в Керчи прошли первые похороны погибших при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже, сообщает sb.by.

На городском кладбище присутствовало около двух тысяч человек, в том числе и руководство городской администрации. Часть жертв была похоронена на кладбище в Ленинском районе, еще несколько погибших будут захоронены в Краснодарском крае и Челябинске.

Устроившего стрельбу и взрыв в колледже Владислава Рослякова похоронят после проведения всех необходимых экспертиз. Решение о месте его захоронения должны принять родственники.

Напомним, в результате взрыва и стрельбы от рук Рослякова погиб 21 человек, еще около 50 получили ранения различной степени тяжести.

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