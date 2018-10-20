В Керчи прошли похороны погибших во время стрельбы в колледже

Вчера в Керчи прошли первые похороны погибших при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже, сообщает sb.by.

На городском кладбище присутствовало около двух тысяч человек, в том числе и руководство городской администрации. Часть жертв была похоронена на кладбище в Ленинском районе, еще несколько погибших будут захоронены в Краснодарском крае и Челябинске.

Устроившего стрельбу и взрыв в колледже Владислава Рослякова похоронят после проведения всех необходимых экспертиз. Решение о месте его захоронения должны принять родственники.

Напомним, в результате взрыва и стрельбы от рук Рослякова погиб 21 человек, еще около 50 получили ранения различной степени тяжести.