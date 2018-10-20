Учёные установили, на каком этаже комфортнее жить человеку

Исследование американских ученых показало, что на здоровье и самочувствие человека влияет то, на каком этаже он проживает. Кроме того, важным фактором являет и материал, из которого изготовлен дом.

Дело в том, что на нижних этажах люди подвергается самому сильному влиянию магнитных излучений. Чем выше этаж, тем ниже данное воздействие. Однако слабое магнитное поле – это также плохо для организма.

Материал, из которого изготовлены стены дома, имеет свойство снижать или увеличивать этот показатель. Таким образом, оказалось, что дерево ослабляет проникновение вовнутрь дома магнитных полей на 1 процент, кирпич – на 7 процентов, а бетон и вовсе на 10 процентов.

В деревянном доме идеальный вариант – средние этажи.

А в бетонных многоэтажках – пониже.