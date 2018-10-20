Генеральный директор компании Apple Тим Кук впервые прокомментировал информацию агентства Bloomberg о том, что китайская военная разведка встраивала микрочипы в американскую технику.
Об этом пишет “Новое время” со ссылкой на BuzzFeed.
“Эти слухи о технике Apple неправдивы. Они должны поступить правильно и опровергнуть эту информацию”, – заявил Кук.
Напомним, информационное агентство Bloomberg сообщило, что китайская военная разведка якобы встраивала микрочипы для слежки в компьютерное оборудование для компаний США.
Чипы добавляли на серверные платы на этапе сборки на фабриках в КНР, которые были подрядчиками компании SuperMicro Computer.
Материнские платы, в которые тайно внедрялось шпионское “железо”, были обнаружены в серверах крупнейших американских IT-фирм, включая Apple и Amazon.