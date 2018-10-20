Русская православная церковь (РПЦ) признала Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Ранее она также разорвала отношения с Константинопольским патриархатом, который намерен предоставить автокефалию украинской церкви и признал две неканонические церкви в этой стране.

Как пояснил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, патриарх Константинополя «присоединился к расколу», поэтому РПЦ не будет признавать принятые им решения.

Признание Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Иларион назвал «тяжким каноническим преступлением, за которое патриарх Варфоломей будет отвечать и на земле, и перед Богом на страшном суде».

По его словам, не исключено, что теперь Варфоломея, помимо монастыря Эсфигмен на Афоне, не будут поминать и другие монастыри, передает телеканал «Россия 24».

Напомним, о разрыве контактов с Константинопольским патриархатом РПЦ объявила 15 октября.