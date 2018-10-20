Прогноз курса рубля на неделю с 22 по 26 октября

Коррекция продолжается: на текущей неделе курс доллара на БВФБ может упасть еще на 1-1,5%. Другие валюты также могут подешеветь по отношению к белорусскому рублю. В понедельник 22 октября доллар, возможно, снизится на доли процента.

Средневзвешенный курс доллара на БВФБ на прошедшей неделе снизился, но немного меньше, чем ожидалось: на 0,7% – до 2,112 рублей за доллар.

В то же время, средневзвешенный курс евро опустился намного больше, чем ожидалось – на 2% и составил на 19 октября 2,417 рублей за евро. К этому привели, главным образом, европейские проблемы: неудача переговоров по выходу Британии из ЕС, а также обострение проблем с бюджетом Италии.

Средневзвешенный курс российского рубля на прошедшей неделе снизился, но менее, чем ожидалось – всего на 0,4%, и составил 19 октября 3,2096 белорусских рублей за 100 российских.

Стоимость валютной корзины опустилась примерно в соответствие с ожиданиями: на 0,8%. При этом объем торгов на БВФБ в среднем за день вырос до 63,7 млн. рублей против 42,1 млн. рублей на предыдущей неделе.

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

К росту объемов торгов на бирже привело, по-видимому, увеличение предложения иностранной валюты в связи с проведением налоговых платежей. Это обусловило и снижение стоимости валютной корзины. При этом в белорусских банках резко снизился избыток рублевой ликвидности, что привело к сокращению объемов размещения облигаций Нацбанка со сроком обращения, равным 7 дням, на аукционе, состоявшемся 17 октября. Спрос на эти ценные бумаги упал примерно в 3 раза по сравнению с аукционом 10 октября и составил 289,42 млн. рублей. Было реализовано облигаций на 239,97 млн. рублей, а средневзвешенная ставка размещения равнялась 9,9836% годовых, как и на предыдущем аукционе.

Негативных событий на российском и мировом валютных рынках на прошедшей неделе не было, что должно было позитивно сказаться на настроениях населения Беларуси (в пользу рубля).

16 октября президент РБ Александр Лукашенко встретился с премьер-министром РБ Сергеем Румасом, после чего было объявлено о повышении трудовых пенсий в стране с 1 ноября в среднем на 5,3%, то есть примерно на 20 рублей (где-то до 394 рублей в месяц). Это позволит приблизить уровень пенсий к 40% от средней заработной платы по стране.

Сергей Румас рассказал после встречи, что средняя зарплата в Беларуси за сентябрь поднимется до 1 тыс. рублей и в дальнейшем не будет снижаться. А в 2019 году планируется повысить зарплаты, в первую очередь низкооплачиваемых работников.

Все эти меры приведут к росту доходов населения, что в перспективе окажет давление на курс белорусского рубля, причем это почувствуется уже в ближайшие месяцы. Одно только ноябрьское увеличение пенсий вызовет рост доходов населения примерно на 40 млн. рублей в месяц, то есть почти 0,5 млрд. рублей за год.

Но на прошедшей неделе были и положительные новости для рубля. 18 октября министр финансов РФ Антон Силуанов 18 октября сообщил, что в бюджет РФ на 2018 года вносится изменение, согласно которому Россия перечислит дополнительно Беларуси 27 млрд. российских рублей, то есть примерно 400 млн. долларов США. Это прирост таможенных пошлин на экспорт 6 млн. тонн нефти, возникший вследствие роста цен на нефть на мировом рынке. Деньги эти будут отправлены в резервы РБ и на валютный рынок не попадут, то есть непосредственно на курс рубля влияния не окажут. Но они имеют психологическое воздействие на настроения участников валютного рынка и позволят правительству и Нацбанку действовать более свободно и спокойно.

На текущей неделе можно ожидать продолжения укрепления рубля, то есть снижения стоимости валютной корзины еще примерно на 0,5-1%.

Курс доллара по отношению к евро

Саммит Евросоюза 17-18 октября, на котором рассматривался вопрос о выходе Британии из ЕС, закончился полным провалом. Но переговоры будут продолжены. Дата выхода, назначенного на 29 марта 2019 года, приближается, а путей к решению проблем не видно, что будет оказывать постоянное давление на курс евро на рынке форекс.

Обостряются разногласия и между Еврокомиссией и Италией. Европейские чиновники отправили правительству Италии письмо с предупреждением о нарушении правил ЕС по формированию бюджета. На 2019 год в бюджете страны заложен дефицит в размере 2,4%, что больше разрешенного для страны дефицита в 1,5%. Впрочем, 19 октября комиссар ЕС Пьер Московиси заявил, что союз не будет вмешиваться в экономическую политику Италии, что поддержало курс евро. Но разборки будут продолжаться.

С другой стороны, давление на курс евро против доллара оказала публикация протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США от 26 сентября. Члены Комитета, как выяснилось из протокола, решительно настроены повышать ставки ФРС. Впрочем, президент США Дональд Трамп снова попытался воздействовать на ФРС, заявив 16 октября в эфире Fox Business Network, что ФРС слишком быстро поднимает свои ставки и является самой большой угрозой. Но это не произвело большого впечатления на рынок, так как никаких мер, кроме выражения своего недовольства, Дональд Трамп не принимает.

В результате воздействия всех указанных выше факторов курс евро против доллара на рынке форекс 19 октября опускался до уровня 1,145 долларов за евро, но к концу дня поднялся немного выше уровня 1,15 долларов. Дальнейшее ослабление евро маловероятно, так как, кажется, уже все негативные для него события уже произошли на прошедшей неделе. Поэтому вероятна коррекция курса на текущей неделе примерно на 0,5-1%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

В отсутствие новых политических скандалов, в которые была бы вовлечена Россия, курс рубля по отношению к доллару на Московской бирже укрепился. Однако этому процессу мешало снижение цен на нефть. На цены оказало давление продажа нефти из стратегических резервов США. В ближайшие недели планируется продать 11 млн. баррелей нефти, чтобы компенсировать сокращение ее предложение в связи с введением в начале ноября санкций США против Ирана в полном объеме. Тем самым правительство США собирается добиться снижения цен на бензин в стране к выборам в конгресс, которые состоятся 6 ноября. Несмотря на снижение цен на нефть, они остаются на довольно высоком уровне, что поддерживает рубль.

На текущей неделе укрепление рубля может продолжиться, так как предстоят основные налоговые выплаты. По оценке главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко, к 25 октября экспортеры должны продать около 5 млрд. долларов, а к 29 октября – еще 1,3 млрд. долларов. Всего же продажи валюты в данном налоговом периоде составят, по его расчетам, 7,4 млрд. долларов, что может привести к снижению курса доллара на Московской бирже до 64,5 рублей за доллар.

Однако, по оценке Искандера Луцко, в ноябре ситуация будет противоположной вследствие покупки валюты акционерами российских компаний и значительным объемам погашения внешнего долга российскими предприятиями.

26 октября состоится заседание Совета директоров Банка России. Эксперты считают, что на этот раз ключевая ставка будет оставлена без изменения, так как курс доллара снизился, и угроза скачка инфляции уменьшилась.

Это означает, что курс доллара на Московской бирже на текущей неделе снова окажется под давлением и может снизиться еще на 0,5-1%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Текущая неделя, похоже, опять окажется негативной для курса доллара США на БВФБ, где он может значительно упасть: на 1-1,5%. Причем американская валюта может ослабеть сразу и по отношению к евро и российскому рублю. Но это, по-видимому, всего лишь коррекция, а не начало новой тенденции.

Прогноз на понедельник 22 октября

На торгах Московской биржи во второй половине пятницы 19 октября курс доллара снизился примерно на 0,2% – до 65,52 рублей за доллар.

Во второй половине торгового дня на рынке форекс 19 октября курс евро по отношению к доллару поднялся примерно на 0,5% до 1,1513 долларов за евро.

В связи с такой динамикой курсов можно ожидать, что на открытии торгов на БВФБ 22 октября курс доллара опуститься на доли процента.