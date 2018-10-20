Парламент Македонии в пятницу, 19 октября, большинством голосов (80 из 120) поддержал изменения в конституции, которые дадут стране новое название – Северная Македония.

Голосование в парламенте было признано состоявшимся только со второй попытки. Результаты первого были отменены по настоянию спикера, требовавшего поименного голосования, пишет DW.

Это голосование стало реакцией на призыв Евросоюза продолжить шаги по устранению конфликта с Грецией. После провала референдума о вступлении Македонии в ЕС и НАТО и о переименовании страны, признанного недействительным из-за недостаточной явки, Еврокомиссия призвала Скопье предпринять дальнейшие шаги по этим вопросам.

Подавляющее большинство граждан страны, которые пришли на избирательные участки, высказались за урегулирование конфликта с Грецией, указали в начале октября верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и комиссар ЕС по вопросам расширения Йоханнес Хан.

В прошедшем в сентябре референдуме приняли участие лишь 37 процентов из 1,8 миллиона избирателей. Для признания референдума состоявшимся в нем должны были принять участие более 50 процентов граждан страны, обладающих избирательным правом. 91 процент участников голосования поддержали Преспанское соглашение с Грецией о переименовании страны в Республику Северная Македония и вступлении в ЕС и НАТО. Вопрос на референдуме звучал так: “Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО, соглашаясь с договором между Македонией и Грецией?”.