Хоккейный клуб “Сибирь” разгромил в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ минское “Динамо”, сообщает Sputnik.by.

Матч состоялся в “Новосибирске” в субботу, 20 октября. Встреча завершилась победой хозяев – 6:0 (3:0, 3:0, 0:0). Ворота Юноса Энрота, а затем сменившего его Михаила Карнаухова, поразили Дмитрий Саюстов (1-я минута), Павел Ткаченко (2), Евгений Бодров (20, в большинстве), Николай Демидов (29), Даниил Романцев (34, в меньшинстве) и Александр Логинов (37, в большинстве).

Неудачная серия минчан достигла уже восьми матчей. Команда в 19 играх набрала 11 очков и занимает последнее место в Западной конференции.

“Сибирь” благодаря победе над минчанами смогла подняться на предпоследнее место на Востоке – 10 очков в 20 играх. Команда белорусского специалиста Александра Андриевского на один балл опережает “Адмирал”.

Следующий матч “зубры” проведут 22 октября на выезде против “Барыса”, “Сибирь” в этот же день примет в гостях “Ак Барс”.