На АЗС с 21 октября на 1 копейку подорожают некоторые марки автомобильного топлива, сообщает пресс-служба концерна “Белнефтехим”.

Цена бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,48 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,69 руб., ДТ – 1,48 руб.

Без изменений остается цена автобензина АИ-92-К5-Евро– 1,39 руб.

“Предыдущие изменения цен не компенсировали для отечественных нефтеперерабатывающих заводов опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты. С октября 2017 года по октябрь 2018 года, когда происходил активный рост стоимости нефти, цена нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, в рублевом эквиваленте выросла на 54,5 процента. За аналогичный период стоимость нефтепродуктов увеличилась в среднем на 15,2 процента”, – отметили в “Белнефтехиме”.

За истекший период октября 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 83,5 доллара США за 1 баррель.

В этом году это двадцать первое изменение цен на автомобильное топливо.

