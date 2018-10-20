К самой ближней к Солнцу планете – Меркурию – отправилась первая европейская миссия BepiColombo. Среди аппаратов, которые есть на борту корабля – российский, способный искать следы воды в грунте планеты.

За пределы атмосферы Земли станцию вывела ракета-носитель «Ариан-5». Она преодолеет девять миллиардов километров. Пункт назначения будет достигнут через семь лет.

Модуль перелетной станции доставит на орбиту два научных аппарата. Самым сложным станет их стыковка с поверхностью. Меркурий очень быстро вращается вокруг Солнца, кораблю предстоит совершить непростой технический маневр для посадки. Еще одна проблема – близость звезды. Температура на планете колеблется от минус 190 градусов до плюс 400.

Предполагается, что аппараты проработают на орбите не менее года и соберут данные о составе, плотности, магнитном поле и экзосфере Меркурия, а также исследуют взаимодействие планеты с солнечным ветром.